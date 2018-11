Arte e legalità: Trentola Ducenta, dal 5 dicembre la mostra “Oltre la notte” in un bene confiscato alla camorra

“Oltre la notte. Da Curia a Solimena. Capolavori di pittura meridionale” è il titolo della mostra a cura di don Gianni Citro, che si terrà a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, dal 5 dicembre al 5 febbraio, presso un bene confiscato alla camorra, il centro commerciale Jambo, dalle 10 alle 20. L’esposizione è “un percorso tra dipinti antichi che vanno dalla seconda metà del Cinquecento ai primi decenni del Settecento – si legge in una nota –, seguendo la vena sottile che si alimenta di potenti passioni, di tormento e di beatitudine la pittura del Meridione d’Italia”. “Il Sud e, in modo speciale, Napoli hanno reso ineguagliabile, nelle forme dell’arte, l’interpretazione dei fatti, sacri e profani, e l’hanno tradotta in un immaginario animatissimo e non più convenzionale”, sottolinea la nota.