Aids: Comunità di Sant’Egidio, “nell’Africa sud-orientale oltre mille persone muoiono ogni giorno, occorre garantire il diritto alla cura”

Un’epidemia dimenticata. Così la Comunità di Sant’Egidio descrive l’Aids alla vigilia della Giornata mondiale contro la malattia che, ogni anno, uccide 380mila persone nell’Africa sud-orientale. Un virus, l’Hiv, che solo in quell’area viene contratto da oltre 2mila persone al giorno. Se l’Aids nell’immaginario collettivo è il passato – scrive Sant’Egidio in un comunicato – nel presente per quasi 20 milioni di africani è ancora il presente, con 800mila nuovi casi di contagio solo nel 2017. “In oltre 30 anni tanto è stato fatto, ma non è abbastanza – affermano i responsabili della Comunità –. Considerare l’Aids il passato significa abbassare la guardia nella lotta all’Hiv e vanificare i segnali incoraggianti degli ultimi anni. Occorre garantire a tutti diritto alla cura: in Africa così come avviene nel nord del mondo”. Dal 2002 la Comunità di Sant’Egidio è attiva in 11 Paesi africani con il programma “Dream”, con cui offre gratuitamente la terapia antiretrovicare a 500mila pazienti. Nato per contrastare l’Aids in Africa, “Dream” ha fatto sì che 100mila bambini di madri sieropositive nascessero senza contrarre il virus dell’Hiv. È presente con 47 centri clinici e 25 laboratori di biologia molecolare in Mozambico, Malawi, Tanzania, Kenya, Repubblica di Guinea, Swaziland, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Angola e Nigeria.

“Il programma Dream – afferma Sant’Egidio – è la dimostrazione che sconfiggere l’Aids è possibile, e che abbiamo gli strumenti per mettere la parola fine su un problema globale che dura da troppo tempo, ma è necessario l’impegno di tutti e non ci si può fermare adesso, dopo 30 anni di impegno, rischiando di vanificare i successi ottenuti fino ad ora. Oggi bastano 200 euro l’anno per assicurare cure complete a un paziente con Hiv e 360 euro per curare una mamma e il suo bambino durante il suo primo anno di vita”.