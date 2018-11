Aids: Caritas Pescara-Penne, domani confronto con i giovani studenti, porte aperte alla casa famiglia “Il Samaritano” e ponte Flaiano tinto di rosso

“Non bisogna mai abbassare la guardia ed è necessario conoscere ed informarsi per avere piena coscienza di ciò che Hiv e Aids rappresentano nella nostra società”. Con queste parole don Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne, presenta il significato delle iniziative promosse per domani, sabato 1° dicembre, dalla Chiesa locale in occasione Giornata mondiale contro l’Aids. “Vogliamo aprire canali di riflessione con la cittadinanza e soprattutto con i più giovani”, spiega don Pagniello, aggiungendo che “vogliamo confrontarci su tutti gli aspetti riguardanti l’argomento e, non per ultimo, il pregiudizio e la paura nei confronti delle persone affette”.

Le iniziative prenderanno il via alle 8 con l’incontro con gli studenti del terzo e quarto anno dell’Istituto Di Marzio-Michetti di Pescara. Si parlerà “di prevenzione e del rischio di stigmatizzazione sociale nei confronti delle persone affette da Aids, un pregiudizio che può generare anche esclusione sociale”, osserva don Pagniello.

Nel pomeriggio, invece, sarà aperta a tutti la casa famiglia “Il Samaritano” che accoglie persone affette da Hiv/Aids e con particolari fragilità socio-economiche. Infine, in serata, in collaborazione con il Comune di Pescara, sarà tinto di rosso il Ponte Ennio Flaiano.

“Celebriamo una giornata ma – conclude il direttore della Caritas – ci impegniamo ogni giorno perché sia assicurata sempre più dignità a coloro che convivono con l’Hiv. Lavoriamo per impedirne l’emarginazione e perché siano superati pregiudizi e stigmatizzazioni”.