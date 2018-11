Cultura: a giugno la quarta edizione de “La lunga notte delle chiese”

Giungerà alla sua quarta edizione “La lunga notte delle Chiese”, la notte bianca all’interno dei luoghi di culto della città, in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro, in una chiave di riflessione e spiritualità. Si svolgerà venerdì 7 giugno 2019. Nata nel 2016 nella diocesi di Belluno-Feltre, l’ultima edizione ha visto la partecipazione di 17 diocesi italiane, dal Veneto alla Sicilia, 2 sud americane e oltre 40 chiese che hanno aperto le proprie porte a moltissime iniziative diverse. Tutto a ingresso libero. Con il patrocinio del Pontificio Consiglio della cultura, la collaborazione è stata con i vicariati per la cultura, gli Uffici diocesani per i beni culturali, gli Uffici diocesani di pastorale giovanile. Per la prossima edizione ci sarà un tema comune, quello della luce, “luce come speranza” e “luce nell’architettura dei luoghi di culto”. Seconda novità è il restyling del sito internet tradotto in più lingue (inglese, spagnolo e portoghese), così da poter allargare la partecipazione anche ad altre nazioni. Per aderire alla lunga notte delle chiese, grazie alla creazione dell’Area utenti, gli enti, le diocesi, le parrocchie, le associazioni, che vorranno partecipare, potranno registrarsi con una procedura guidata intuitiva e in pochi click.