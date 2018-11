Volontariato: Mattarella, “implementare costruzione di ponti tra Italia, Europa e altri Paesi”

“Oggi si celebra la costruzione di ponti tra l’Italia, l’Europa e gli altri Paesi: un’attività importante che bisogna continuare a implementare”. È il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto affidare a Franco Cattai, presidente della Focsiv, in occasione del 25º Premio del volontariato internazionale Focsiv. Nell’esprimere apprezzamento “per la promozione della cooperazione internazionale come strumento di pace e sviluppo”, Mattarella evidenzia l’interdipendenza tra queste due condizioni. “Non può esserci stabilità senza crescita delle capacità e soddisfazione dei bisogni umani”, sottolinea in un telegramma il presidente della Repubblica per il quale i riconoscimenti assegnati dalla Focsiv rappresentano “un premio alla storia, alle occasioni offerte ai giovani di sperimentare il proprio futuro all’estero e in sostegno degli altri, e nondimeno, al fondamentale contributo di quanto provengono dal resto del mondo”.