Dire: i titoli e il tg politico

È scontro sul Decreto sicurezza tra Salvini e l’Anpi

È scontro tra Matteo Salvini e i partigiani italiani sul Decreto sicurezza. Il vicepremier organizza una manifestazione in piazza Montecitorio per ribadire che, con l’approvazione del decreto “la pacchia è finita” per gli immigrati irregolari. Ora, dice, è il turno della legge sulla legittima difesa. “La difesa – annuncia – sarà sempre legittima”. L’Associazione nazionale dei partigiani condanna nettamente il decreto. Con questa norma, spiega la presidente Carla Nespolo, l’Italia entra nell’incubo dell’apartheid giuridico. Bisogna organizzare una resistenza civile”.

Pd, un referendum abrogativo contro il dl sicurezza

Un referendum abrogativo per cancellare il Decreto sicurezza. Il Partito democratico si schiera contro il provvedimento bandiera di Matteo Salvini e annuncia una raccolta di firme per abrogare le nuove norme in materia di immigrazione e sicurezza. Appuntamento nei gazebo per il prossimo 3 marzo, il giorno delle primarie del Pd. In quell’occasione, oltre a scegliere il segretario, i militanti del partito potranno firmare a favore del referendum abrogativo. A lanciare la proposta il ticket Martina-Richetti: “C’è bisogno di un’alternativa al pericolo rappresentato da questo governo”, dicono.

Quota 100, si può risparmiare sul deficit

La riforma della legge Fornero, con la possibilità di andare in pensione con quota 100, 62 anni di età e 38 di contributi, costerà meno dei 7 miliardi che il governo ha stanziato in manovra. Lo ha annunciato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, a margine di un convegno al Cnel. Inoltre il governo potrebbe presentare le misure sulle pensioni con un emendamento alla legge di bilancio. Intanto, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, avverte il governo sul condono contributivo: “È pericoloso”, ha attaccato.

La riflessione dei cattolici sull’Europa

I rappresentanti di molte associazioni di ispirazione cattolica, dalle Acli, alla Comunità di Sant’Egidio a Confcooperative, all’Azione Cattolica saranno domani i protagonisti del seminario al Palazzo della Cooperazione di Roma sull’idea di Europa. All’Unione europea come unione dei popoli sarà dedicata la riflessione del presidente Cei Gualtiero Bassetti, l’economista Enrico Giovannini affronterà la priorità del

lavoro e dei diritti sociali. Sarà presente la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.