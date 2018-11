Diocesi: Roma, dal 1° dicembre le celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Cosimo Berlinsani con l’ausiliare Ricciardi

Si aprirà con una solenne celebrazione, sabato 1° dicembre, la memoria del quarto centenario dalla nascita del Servo di Dio, Cosimo Berlinsani, fondatore delle Suore Oblate del Bambino Gesù. Sarà il vescovo Paolo Ricciardi, ausiliare di Roma, che presiederà l’Eucarestia, alle 11, nella chiesa delle Suore Oblate, in via Cavour. La liturgia sarà animata dalla Cappella musicale di Campitelli, diretta dal maestro Vincenzo Di Betta. Sarà inaugurata, invece, alle 15, una mostra documentale sul Servo di Dio e una presentazione storico musicale a cura di Nicolas Paccaloni. La ricorrenza è stata presentata in un messaggio congiunto che il Rettore generale dei Chierici Regolari della Madre di Dio, padre Vincenzo Molinaro e la Superiora generale della Suore Oblate del Bambino Gesù, madre Maria Daniela Faraone, hanno indirizzato ai confratelli e alle consorelle dei rispettivi istituti religiosi. “Un’occasione – si afferma nel messaggio – che permette alle nostre famiglie religiose, accomunate da tanta luce evangelica, di fare memoria grata, per questo Servo del Signore di cui è in corso il processo di beatificazione e canonizzazione. Un anno in cui sarà possibile rivisitare le comuni radici carismatiche”. Nel corso dell’anno è prevista la conclusione del processo diocesano di beatificazione e canonizzazione e un convegno di studi su Cosimo Berlinsani nel contesto storico e spirituale del tempo.