Diocesi: Padova, incontro tra il vescovo Cipolla e il nuovo presidente della Provincia Bui

Le nuove povertà, la questione delle scuole dell’infanzia e un confronto articolato sui giovani. Questi i temi trattati quest’oggi in vescovado durante l’incontro tra il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, e il nuovo presidente della Provincia, Fabio Bui. Per mons. Cipolla l’incontro è stato motivo per partecipare al presidente Bui le preoccupazioni legate a territori che risentono ancora fortemente degli effetti della crisi e della riduzione demografica, in cui è a rischio la coesione sociale, senza dimenticare le problematiche ambientali che sempre più interessano il padovano, sia per le conseguenze di alcune calamità naturali sia per questioni legate all’inquinamento. Il presidente Fabio Bui, da parte sua, ha espresso il desiderio di condividere la conoscenza del territorio e la disponibilità a raccogliere istanze e criticità ma anche a valorizzare iniziative e progetti negli ambiti di competenza, nella logica del camminare insieme per il bene comune di un territorio che è ricco di creatività e di progettualità, ma necessita sempre più di lavoro in rete e di collaborazioni a diversi livelli, soprattutto per far fronte all’emergenza che ancora coinvolge il sistema produttivo, per il sostegno alle fasce più deboli della popolazione, ma anche per favorire risposte veloci ed efficaci ai cittadini.