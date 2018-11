Diocesi: Frascati, un fine settimana di ritiro e un corso di esercizi per iniziare l’Avvento nel segno della spiritualità

Si svolge da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre nella casa di spiritualità Villa Campitelli di Frascati un fine settimana di ritiro spirituale in preparazione al Natale, promosso dalla diocesi di Frascati. “L’adorazione: sguardo reciproco” è il titolo dell’iniziativa, che sarà guidata dal vescovo di Frascati, mons. Raffaello Martinelli, e da suor Anna Zupone, delle suore minime di san Francesco di Paola. Al centro della riflessione ci sarà l’icona biblica dei santi Magi e il versetto del Vangelo di Matteo “Siamo venuti ad adorarlo” (Mt 2,2b). Le meditazioni del predicatore e della co-predicatrice saranno alternate a momenti di riflessione personale, preghiera della liturgia delle Ore, condivisione finale tra tutti i partecipanti. Sempre a Villa Campitelli si svolgerà, da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre, una settimana di esercizi spirituali d’Avvento, predicati da mons. Raffaello Martinelli sul tema “La fede: incontro con Cristo”. L’esclamazione di Pietro sul monte Tabor “È bello per noi essere qui” (Mc 9,5a) sarà punto di riferimento per le due meditazioni quotidiane e offrirà l’occasione per un’“esperienza di silenzio, preghiera e ascolto”, si legge in una nota sul sito della diocesi. Entrambe le proposte fanno parte del percorso annuale “Tempi per lo Spirito”, che la diocesi di Frascati propone in Avvento e Quaresima come “occasioni di incontro speciale con il Signore e fonti – prosegue la nota della diocesi – per una rinnovata e gioiosa testimonianza cristiana”.