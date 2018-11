Denatalità: Pont. accademia vita, “del futuro della nostra società non importa a nessuno?”

“Interventi sul genoma mentre in Italia siamo in inverno demografico nel disinteresse della politica e dei media. Come se del futuro della nostra società non importasse a nessuno”. È l’allarme lanciato dalla Pontificia accademia per la vita che, all’indomani della diffusione dei dati Istat del report “Natalità e fecondità della popolazione residente”, richiama anche la notizia della nascita di due gemelline in Cina con Dna modificato in laboratorio durante la procedura di fecondazione in vitro.