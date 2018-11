Decreto sicurezza: associazioni del Tavolo Asilo, “pessima legge, che aumenterà ingiustizie e razzismo”

“Ci preoccupano non poco le misure contenute nel decreto, incompatibili con i principi costituzionali e di diritto internazionale, e che avranno ricadute negative sulla vita di migliaia di persone ma anche su tutta la società”: lo affermano in una nota congiunta tutte le associazioni cattoliche e laiche riunite nel Tavolo Asilo, che esprimono di nuovo “serie preoccupazioni e dissenso per l’approvazione della legge Sicurezza e Immigrazione su cui la Camera dei deputati ha votato la fiducia al governo”. “I richiedenti asilo, comprese le famiglie e le donne sole con bambini, non solo non avranno più accesso ad un’accoglienza dedicata, ma avranno ancora meno possibilità di ottenere un regolare titolo di soggiorno e quindi saranno più fragili socialmente e ricattabili – denunciano -. Dovranno accettare di lavorare in nero o, spesso, di pagare per avere un contratto che consenta loro di convertire il permesso da umanitario in lavoro. Aumenterà lo sfruttamento lavorativo e, con il lavoro nero più incidenti e meno sicurezza”. Inoltre “viene fortemente ridimensionamento il sistema pubblico di accoglienza, quello degli Sprar, gestito dai comuni, mentre aumenta il ruolo dei grandi centri e con essi il malaffare e la corruzione”. Ed è anche “allarmante l’introduzione della detenzione amministrativa, fino a oltre 6 mesi, per persone che non hanno commesso alcun crimine, usata solo come criterio per verificarne l’identità”. “Queste misure – sottolineano – impatteranno largamente su comunità locali e sindaci, che si troveranno a gestire maggior disagio sui loro territori e un aumento del conflitto sociale”. Aderiscono al Tavolo Asilo: A Buon Diritto, Acli, Action Aid, Amnesty International Italia, Arci, Asgi, Avvocato di strada, Casa dei diritti sociali, Centro Astalli, Cir, Cnca, Comunità di S. Egidio, Emergency, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Intersos, Mèdecins du Monde Missione Italia, Oxfam, Save the Children Italia, Senza confine.