Comunicazioni sociali: WeCa, online il secondo tutorial dedicato a Twitter

Pubblicato il secondo #tutorialweca su “Le prime cinque cose da sapere su Twitter” sulla pagina Youtube e Facebook di Weca e sul sito www.weca.it. Si tratta della serie di appuntamenti formativi curati dall’associazione dei Webmaster Cattolici (WeCa). I video, condotti dal giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta, sono realizzati da WeCa in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali e con il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Nella seconda pubblicazione viene spiegato cos’è e come funziona Twitter, ma anche chi si trova su questo social network e perché usarlo. Un altro punto approfondito è quello degli hashtag, seguito dai trending topic. Infine, il quinto e ultimo argomento è quello delle menzioni. Dopo averle presentate si spiega perché usarle.