Televisione: Dicastero comunicazione e Discovery, dal 13 dicembre sul Nove “I grandi Papi” raccontati da Baglioni, Banfi, Pasotti e Verdone

Arrivano in tv sul Nove quattro documentari su “I grandi Papi” in cui “si mette in luce l’uomo che c’è dietro ad ogni Papa e come questo uomo abbia influito sulla direzione del papato”. In esclusiva e in prima tv, andranno in onda da giovedì 13 dicembre, alle 21.25. “I grandi Papi” (4 puntate da 75’) è una produzione Discovery Italia, Officina della Comunicazione e Vatican Media, in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. La serie racconta i momenti più significativi del pontificato di Bergoglio, Ratzinger, Wojtyla, Roncalli attraverso le testimonianze dirette di chi è stato loro vicino, di chi li ha incontrati in eventi e situazioni ufficiali, di chi ne ha studiato il pensiero o di chi li vive come ispirazione del proprio agire. Ciascuno dei coinvolti riporta aneddoti vissuti in prima persona e rimanda a momenti intimi che tracciano un ritratto inaspettato di questi uomini, cogliendone la loro parabola umana oltre che spirituale. Tra questi anche Claudio Baglioni, intervistato su Bergoglio; Lino Banfi, intervistato su Ratzinger; Giorgio Pasotti, intervistato su Wojtyla, e Carlo Verdone, intervistato su Roncalli. “Un viaggio emozionante che, attraverso le vite di 4 protagonisti della fede, si allarga fino a raccontare il nostro presente, esaminando le importanti contraddizioni che hanno caratterizzato gli ultimi 60 anni di storia comune”.