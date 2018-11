Rapimento Silvia Romano: Moavero (Ministro Esteri), “motivati a fare il necessario per riportarla a casa”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Siamo in costante contatto con le autorità in Kenya per le ricerche che vengono effettuate e siamo motivati a fare tutto quanto è necessario per riportare la nostra connazionale a casa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi che, a margine dell’ XI incontro internazionale ’Un mondo senza pena di morte’, si è soffermato sulla vicenda di Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya. “C’è un doveroso riserbo per consentire alle indagini di andare avanti e di arrivare ad un risultato positivo”, ha sottolineato il ministro degli Esteri.