Focolari: a Loppiano anteprima italiana di “From the inside outside”, nuovo spettacolo del Gen Verde

Dopo aver fatto tappa in Lussemburgo e Inghilterra, “From the inside outside”, il nuovo spettacolo del Gen Verde, arriva il 29 e 30 dicembre in anteprima nazionale all’auditorium di Loppiano. Si tratta di una sorta di “ritorno a casa”. È nella Cittadella internazionale sulle colline del Valdarno che le artiste del Gen Verde vivono e compongono le loro canzoni. “In questo nuovo lavoro, abbiamo voluto raccontare la forza che ogni persona porta dentro di sé, che si trova scavando nel profondo – racconta Nancy Uelmen, compositrice del gruppo -. Per farlo, abbiamo attinto alle nostre esperienze e anche a quelle di coloro che nel tempo ci hanno ispirato, rendendoci persone migliori”. “Il nuovo spettacolo – prosegue – è un invito ad attingere al grande potenziale che ognuno possiede, per diventare, insieme, costruttori di fraternità e pace attorno a noi: partendo dalla nostra interiorità per andare fuori”.

Perdono, razzismo, migrazione, questi alcuni dei temi forti toccati dalla loro ultima produzione discografica, assieme ai tanti disagi che molti giovani oggi vivono: bullismo, mancanza di speranza, difficile ricerca della propria identità e dipendenze di ogni tipo. Su tutto, però, vince una certezza, sperimentata nella loro vita quotidiana e nell’incontro con tantissime persone in tutto il mondo: c’è speranza, nonostante tutto. “Abbiamo notato che durante i nostri concerti i giovani s’identificano con le storie che raccontiamo. Crediamo che questo effetto sia anche il frutto del lavoro che, dal 2014, facciamo con il progetto “Start Now”, sottolinea Raiveth Banfield, una delle voci del gruppo.