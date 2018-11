Economia digitale: Uer-Treccani, domani un convegno su tassazione e sviluppi

Sarà dedicato a “La tassazione dell’economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive future” il convegno che si svolgerà nella giornata di domani, giovedì 29 novembre, a Roma, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana. L’appuntamento, con inizio alle 9.30, è organizzato dall’Università Europea di Roma (Uer) e da Treccani.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Alberto Gambino, pro-rettore dell’Uer e di Emanuele Bilotti, coordinatore del corso di laurea in Giurisprudenza dello stesso Ateneo.

“Il convegno – si legge in una nota – intende approfondire le tematiche legate alla fiscalità dell’economia digitale avendo riguardo sia al versante interno sia a quelli europeo ed internazionale”. Ai partecipanti verrà presentato il profilo di “Diritto e gestione delle nuove tecnologie” recentemente attivato nell’ambito del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Uer, a testimonianza dell’attenzione che l’Ateneo riserva al settore della digital economy.

Poi spazio agli approfondimenti sulla tassazione dell’economia digitale dal punto di vista economico, con l’esame delle elaborazioni in materia condotte in sede Ocse e le recenti proposte di direttiva europea sulla digital services tax e sulla tassazione fondata sulla stabile organizzazione virtuale.

Nel pomeriggio, tavola rotonda sulle modifiche alla nozione di stabile organizzazione prevista nell’ordinamento tributario nazionale, sulle diverse misure adottate dal legislatore italiano negli ultimi anni per tentare di assoggettare ad imposizione il settore della digital economy e sull’inquadramento nell’ordinamento tributario italiano delle criptovalute.

Nel corso del convegno verranno approfondite anche le strategie fiscali attualmente applicate nel settore dell’economia digitale, con testimonianze provenienti dal mondo imprenditoriale.