Diocesi: Lecce, il 29 novembre la presentazione del volume dedicato al Sinodo

Si svolgerà giovedì 29 novembre, alle 16, nel Rettorato, a Lecce, la presentazione del volume “Il Sinodo nella Chiesa di Lecce. Un Sinodo dei giovani e per i giovani”. L’evento si svolgerà alla presenza dell’arcivescovo mons. Michele Seccia e di mons. Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce. Fu lui a intuire la necessità di un Sinodo diocesano dei giovani e per i giovani. Parteciperà Paola Bignardi, coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto ‘Giuseppe Toniolo’ di Studi Superiori di Milano. Il libro è il frutto del lavoro svolto durante il Sinodo dei Giovani a Lecce voluto proprio da mons. D’Ambrosio per rispondere alla rarefazione del mondo giovanile nella vita della comunità ecclesiale leccese. Tra le proposte, è emersa l’esigenza di promuovere il dialogo intergenerazionale e di farlo rinvigorendo quei luoghi di incontro come gli oratori e si è sottolineata l’importanza di attuare una pastorale familiare adeguata ai cambiamenti in atto nella società.