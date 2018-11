Diocesi: don De Blasio (Caritas Benevento), “non mi vergogno di chiedere un aiuto per aiutare, il dono è un atto d’amore”

“Non mi vergogno di chiedere un aiuto per aiutare, il dono è un atto d’amore”. Lo scrive don Nicola De Blasio, direttore della Caritas di Benevento, nella lettera aperta in cui annuncia la Giornata di raccolta per la Caritas diocesana, in programma domenica 16 dicembre, terza domenica d’Avvento. “Donare – ricorda don De Blasio – è un modo per far continuare a vivere le opere segno della Caritas e poter così asciugare le lacrime di tante famiglie che non arrivano alla fine del mese”. Con un dono, anche piccolo, “sarà possibile strappare un sorriso ai bambini, agli ammalati, agli anziani, ai tanti che vivono in condizioni di marginalità”. “Con un’offerta – prosegue il direttore – sarete al fianco di chi è nel bisogno e dare, così, un aiuto immediato, concreto e duraturo, un gesto che ci fa sentire in pace con la vita. Sostenere economicamente la Caritas è un modo serio e certo di sentirsi in pace con se stessi, con il mondo, con Dio”.