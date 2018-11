Diocesi: Bologna, domani messa con mons. Zuppi nell’anniversario della morte del beato don Giacomo Alberione

“Vivere e comunicare Gesù maestro, via, verità e vita”. Questo il messaggio del beato don Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia paolina, che verrà ricordato domani, giovedì 29 novembre, dall’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Zuppi, durante la messa che sarà celebrata alle 17.30 nella cattedrale di S. Pietro a Bologna. Dieci sono i rami della Famiglia paolina, che il beato don Alberione amava descrivere come “san Paolo vivo oggi”. Come s. Paolo, i membri della Famiglia paolina si impegnano a vivere e far arrivare il messaggio di Gesù nel cuore di tutte le persone. La celebrazione di giovedì prossimo sarà trasmessa in diretta da Nettuno Tv.