Decreto sicurezza: dalla Camera via libera definitivo al provvedimento

L’aula di Montecitorio ha approvato poco in via definitiva il decreto in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica. A favore della conversione in legge del Decreto sicurezza hanno votato 396 deputati, contro 99. Il provvedimento, già approvato al Senato, diventerà legge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

