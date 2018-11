+++ Cambiamenti climatici: card. Parolin, “comunità internazionale porti avanti impegno indicato dal Papa” +++

La comunità internazionale deve andare avanti nell’impegno contro il riscaldamento globale del pianeta, indicato da Papa Francesco. Lo ha detto al Sir il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, commentando le ultime affermazioni del presidente Usa Donald Trump, che in un’intervista al Washington Post ha ribadito di non credere ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo e alle tesi degli scienziati, respingendo ancora una volta l’allarme riscaldamento globale lanciato dal rapporto della sua stessa amministrazione. “Credo che la comunità internazionale debba andare avanti in questo impegno sul quale il Santo Padre con la Laudato si’ ha dato indicazioni molto precise – la replica del segretario di Stato a margine di un incontro odierno in Vaticano con il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede – perché i cambiamenti climatici sono una realtà di cui facciamo esperienza in continuazione ed è giusto esercitare quel principio della solidarietà nei confronti delle presenti generazioni, soprattutto di quelli che stanno soffrendo per questa situazione, e delle generazioni future”. “Quindi – la conclusione di Parolin – a parere della Santa sede bisogna continuare questo impegno”.