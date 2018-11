Ue: conferenza a Bruxelles su “Ricerca e innovazione nella tua vita quotidiana”

(Bruxelles) “Ricerca e innovazione Ue nella tua vita quotidiana”: è il titolo di una conferenza che si svolge oggi al Parlamento europeo a Bruxelles. L’evento è organizzato in collaborazione con la Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e il commissario per la ricerca, la scienza e l’innovazione, Carlos Moedas, apriranno la conferenza alle ore 14. “La ricerca e l’innovazione non sono solo fattori importanti per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro”, si legge in una nota di presentazione, “ma sono anche elementi indispensabili della nostra vita quotidiana”. “Negli ultimi 30 anni, l’Ue ha investito 200 miliardi di euro in progetti di ricerca e innovazione volti a migliorare la vita di tutti”. La conferenza presenterà alcuni dei benefici legati a progetti comunitari, fra cui Galileo (Gps europeo) e Casper, un robot che aiuta i bambini affetti da cancro. Il presidente Tajani ha dichiarato: “Tutti i settori hanno beneficiato della ricerca europea: medicina, farmaceutica, sostenibilità ambientale, energia, lotta all’invecchiamento, nanotecnologia, intelligenza artificiale, sicurezza alimentare, trasporti, spazio, difesa, sicurezza informatica, solo per citarne alcuni. Questa conferenza presenterà alcune delle molte storie di successo della ricerca europea”.

Il commissario Moedas ha sottolineato: “Le innovazioni rendono le nostre vite più sane, più efficienti, più prospere. Migliaia di brillanti scienziati e innovatori in tutta Europa e nel resto del mondo hanno ricevuto finanziamenti dall’Unione e grazie a loro sappiamo che la scienza e l’innovazione non sono limitate al laboratorio. Al contrario, apportano benefici reali e tangibili alla nostra vita quotidiana e rendono l’Europa e il mondo un posto migliore per tutti noi”.