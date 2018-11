Riconoscimenti: oggi il premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” a Fondazione Alleanza (RnS) e Prison Fellowship Italia

È in programma per oggi la consegna del premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, che si svolgerà alle ore 17.30 a Roma, presso il Santuario della Divina Misericordia – Santo Spirito in Sassia. L’evento, giunto alla quattordicesima edizione, è prodotto da Life Communication in collaborazione con il ministero della Giustizia (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità) e con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, la Fondazione Ente dello Spettacolo e la Fondazione Giovanni Paolo II. Il progetto – nato subito dopo la morte del Papa, canonizzato nel 2014 e ispirato ai suoi insegnamenti – intende portare al centro della riflessione i giovani detenuti e le persone diversamente abili. Numerose le personalità, del mondo ecclesiale, politico, della cultura e dello spettacolo che, nel corso degli anni, sono state premiate per la loro testimonianza sull’esempio di Karol Wojtyla. Per il 2018, nel quarantesimo anniversario della sua elezione a Pontefice, il riconoscimento verrà assegnato alla Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo onlus (www.fondazionealleanza.org) in collaborazione con Prison Fellowship Italia (www.prisonfellowshipitalia.it) per le attività promosse attraverso il progetto Auxilium, che prevede l’erogazione di contributi economici per nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale, che fanno esperienza della detenzione del capo famiglia e che hanno figli gravemente ammalati e bisognosi di cure. A ritirare il premio saranno Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, e Marcella Clara Reni, presidente di Prison Fellowship Italia.