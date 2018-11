Pax Christi: partecipa alla Giornata mondiale del dono #GivingTuesday

Oggi è la giornata mondiale del dono, #GivingTuesday: in 150 Paesi del mondo organizzazioni non profit di ogni genere vivono una giornata di mobilitazione per incoraggiare le persone a sostenere economicamente il loro lavoro. Anche Pax Christi International partecipa a questa campagna insieme alle sue 120 organizzazioni presenti in tutto il mondo. “Lavoriamo per la pace attraverso il potere trasformativo della nonviolenza” si legge in un messaggio che invita, in questo giorno speciale, a “investire nel lavoro” e ad aiutare “a mostrare al mondo come la nonviolenza sia la chiave per promuovere e sostenere la pace”. “Nel mondo noi cerchiamo di mostrare ‘che aspetto ha la nonviolenza’ in modi creativi e profondi”, si legge ancora. Per questo “il tuo dono e investimento” diventano oggi un modo per “promuovere la nonviolenza” ed essere “doni di pace per un mondo che ne ha tanto bisogno”.