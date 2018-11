Foto: Holy See Press Office

“Il Santo Padre si è recato questa mattina al Braccio Nuovo di Carlo Magno per visitare la Mostra Pilgrimage of Russian Art. From Dionysius to Malevich, accompagnato da Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani; e Zelfira Tregulova, direttrice della Tretyakov Gallery. La visita ha avuto luogo in forma privata verso le ore 10.00 ed è durata circa 40 minuti”. Ne dà notizia ora la sala stampa vaticana.