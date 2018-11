Papa Francesco: nomina padre Pier Luigi Nava sotto-segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica

Padre Pier Luigi Nava

Papa Francesco ha nominato sotto-segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica padre Pier Luigi Nava, della Congregazione della Compagnia di Maria (Monfortani). Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana, riportando anche alcune note biografiche di padre Nava: è nato il 7 luglio 1953 a Leffe (Bg). Entrato nella Congregazione della Compagnia di Maria (Monfortani), il 28 aprile 1978 ha emesso la professione perpetua ed è stato ordinato sacerdote il 17 marzo 1979. Ha conseguito il baccellierato in teologia presso l’Ateneo Sant’Anselmo nel 1978 e la licenza in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense nel 1980. Ha ricoperto vari incarichi in seno alla sua Congregazione religiosa: più volte superiore di comunità, consigliere e segretario provinciale, vicario collaboratore in due parrocchie rette dai Monfortani a Roma. Dal 1996 è componente del Consiglio di presidenza in qualità di consigliere-esperto e della Commissione mista vescovi-religiosi della Cei. Dal 2000 tiene un corso sulla formazione alla vita consacrata presso la Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium” a Roma. Dal 2014 è consultore presso la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. P. Nava, più volte, ha svolto il servizio di accompagnamento ed animazione per Istituti di vita consacrata; ampia è la sua bibliografia su temi riguardanti la vita consacrata sia a livello formativo che giuridico.