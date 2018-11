Papa Francesco: nomina mons. Daniel E. Garcia vescovo di Monterey

Mons. Daniel E. Garcia

Papa Francesco ha nominato vescovo di Monterey, in California (Usa), mons. Daniel E. Garcia, finora vescovo ausiliare di Austin. Ne dà notizia la sala stampa vaticana, riportando anche alcune note biografiche di mons. Garcia: è nato il 30 agosto 1960 a Cameron, Texas. Ha compiuto gli studi ecclesiastici presso la “University of Saint Thomas”, “Saint Mary’s Seminary” a Houston (1984-1988). Successivamente, ha ottenuto un master in liturgia presso la “Saint John’s University” a Collegeville, Minnesota (2007). È stato ordinato sacerdote per la diocesi di Austin il 28 maggio 1988. Dopo l’ordinazione è stato viceparroco della “Saint Catherine of Siena Parish” ad Austin (1988-1990), della “Cristo Rey Parish” ad Austin (1990-1991), della “Saint Louis Parish” ad Austin (1991-1992), della “Saint Mary Magdalene Parish” a Humble (1992-1995), parroco della “Saint Vincent de Paul Parish” ad Austin (1995-2014). Dal 2014 è vicario generale e moderatore della Curia. Nel 2015 è stato nominato vescovo ausiliare di Austin. Oltre all’inglese, parla lo spagnolo.