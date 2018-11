Papa Francesco: il 12 dicembre presiederà la messa in onore di Nostra Signora di Guadalupe

Divenuta ormai una felice ricorrenza, anche il prossimo 12 dicembre, festività di Nostra Signora di Guadalupe, Papa Francesco presiederà la Celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro. È quanto si legge in un comunicato della Pontificia Commissione per l’America Latina, che specifica come si tratti di una festa molto amata dal Pontefice e particolarmente evocativa per i latinoamericani. Si ricorda lo “scambio di sguardi tra la Morenita e il Papa”, nel viaggio apostolico in Messico del febbraio 2016. “La Vergine Morenita prima di tutto ci insegna che l’unica forza capace di conquistare il cuore degli uomini è la tenerezza di Dio”, disse Francesco in quell’occasione. La messa del 12 dicembre “sarà una preziosa occasione – riporta la nota – per mettere nel cuore della Madre i migliori aneliti di solidarietà e fraternità, di pace, giustizia e felicità nella vita dei nostri popoli e nazioni e per affidarle le intenzioni” del Papa. La celebrazione nella festività di Nostra Signora di Guadalupe è prevista per le ore 18. Sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario, a partire dalle 17.30, che terminerà con il canto dell’inno dell’ormai imminente Giornata Mondiale della Gioventù a Panama. La celebrazione sarà accompagnata dai canti del Coro della Cappella Sistina e del Coro del Collegio Pio Latino Americano.