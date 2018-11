Paesi Bassi: Conferenza episcopale olandese rilancia il canale video katholiekleven.nl

Bilancio positivo dei primi tre anni di “katholiekleven.nl”, il canale video della Conferenza episcopale olandese, che quindi andrà avanti. “In tre anni siamo stati in grado di far decollare katholiekleven.nl con risorse e manodopera limitate. Ora c’è un sito web, una newsletter, un canale YouTube e una pagina Facebook che usiamo per attirare l’attenzione sulle nostre produzioni”, ha dichiarato la responsabile del progetto Daphne van Roosendaal. “Le prestazioni e gli sviluppi del canale sono stati valutati e c’è un piano per i prossimi anni, per continuare a costruire sulla struttura che è stata messa in piedi”, dice una nota sul sito della Conferenza episcopale. Il canale produce video, podcast, foto e testi. L’obiettivo è di raggiungere coloro che “giovani o meno, vogliono saperne di più sulla fede cattolica, la Chiesa e le iniziative ad esse collegate”. Si legge ancora sul sito dei vescovi che c’è stata “una crescita costante nel corso degli ultimi tre anni” negli spettatori e visitatori. Daphne van Roosendaal ha annunciato anche l’intento di “organizzare il sito in modo diverso, più efficace, in modo che si possano subito vedere le novità” e di “lavorare su video e podcast sempre migliori”. Allo studio la possibilità di offrire “download interessanti per le parrocchie e streaming in diretta della messa feriale attraverso YouTube”. Tra gli ultimi servizi pubblicati sul sito: l’incontro dei giovani olandesi che andranno alla Gmg di Panama, un podcast all’indomani della conclusione del Sinodo sui giovani, oltre alle sintesi di alcuni discorsi recenti del Papa.