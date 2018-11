Lavoro domestico: Acli colf, oltre un milione e mezzo in Italia, l’88% donne, più della metà in nero

Oltre un milione e mezzo i soggetti impiegati nel lavoro domestico e di cura nel nostro Paese. Ma solo 864.526mila – l’88,3% di sesso femminile, l’11,7% costituito da uomini – sono regolarmente registrati all’Inps, il 54.4% assunti/e come colf, il 45.6%, come badanti. Tutti gli altri lavorano senza copertura previdenziale ed assicurativa. Oltre il 73% è di origine straniera, il restante italiana, anche se si registra un aumento degli italiani che hanno segnato un +6.9% nel 2017 rispetto all’anno precedente. A scattare la fotografia del settore è Acli Colf, che il 24 e il 25 novembre ha tenuto a Roma la XIX Assemblea nazionale nel corso della quale è stata eletta nuova segretaria nazionale Giamaica Puntillo. Paesi dell’Est (Ucraina, Romania, Moldova) e Sud–America (Ecuador e Perù) le nazioni di provenienza della maggior parte delle donne occupate nel settore. Secondo dati Inps 2017, i lavoratori domestici che provengono dall’Europa dell’Est sono quasi la metà (43,8%). L’8,3% viene da Sud America e America centrale; vi è poi un’importante migrazione legata al lavoro di cura anche da Filippine, Asia orientale e Africa del Nord. Più della metà di questi lavoratori sono concentrati in quatto regioni: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Toscana. Oltre la metà ha un’età compresa fra i 40 e i 59 anni, il 14% ha più di 60 anni.