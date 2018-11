Itinerari culturali: Michalícek (Ccee), “pellegrinaggio può aiutare a trovare il significato della propria vita”

(Strasburgo) L’incontro sugli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa “ci aiuta ricordare su quali radici è cresciuta la cultura che per tanti secoli ha caratterizzato il nostro continente. Una componente indispensabile di essa è il fenomeno del pellegrinaggio che accompagna attraverso i secoli la cultura europea cristiana fino ad oggi. Malgrado lo stile di vita delle società europee d’oggi si allontani sempre di più dal contenuto cristiano, il movimento dei pellegrini non si è indebolito, anzi è diventato sempre più ricercato ed apprezzato”. Lo ha affermato mons. Martin Michalíček, segretario generale del Ccee all’evento di Strasburgo, promosso dalla Missione permanente della Santa Sede presso il CdE. “Papa Francesco – ha aggiunto il segretario Ccee – non si stanca di ripetere che al centro di ogni sforzo ecclesiale e sociale deve esserci la persona umana. Possa anche questo incontro dedicato al fenomeno del pellegrinaggio, che non si limita solamente alla dimensione cristiana e religiosa, aiutare tanti che cercano il significato della loro vita”.