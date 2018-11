Forum Risk Management in Sanità: il messaggio di Papa Francesco

“Papa Francesco rivolge un cordiale pensiero, esprimendo la Sua partecipazione all’evento, volto soprattutto a mettere in luce la storia e i significativi risultati dell’importante riforma che ha assicurato a tutti, soprattutto ai più deboli, poveri e bisognosi il diritto di accedere alle più elementari cure mediche e specialistiche, in continuità con il dettato della Costituzione Italiana e con il Magistero della Chiesa”. È il messaggio inviato dal card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, al card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, in occasione del 13° Forum Risk Management in Sanità, che si tiene a Firenze, da oggi al 30 novembre, nel quarantesimo anniversario dell’istituzione del Sistema Sanitario Nazionale. Il messaggio è stato letto questa mattina dal card. Betori, in apertura dei lavori. Papa Francesco, scrive il card. Parolin, “mentre esorta la comunità umana e scientifica a prodigarsi affinché la cura della salute e la salvaguardia integrale della vita sia posta al di sopra di ogni interesse economico e di ogni mero progresso scientifico, chiede di pregare per Lui e per il Suo servizio alla Chiesa ed invia di cuore ai presenti la Benedizione Apostolica”.