Antoniano Bologna: in corso la campagna “Operazione pane” per sostenere quattordici mense francescane. Fino al 9 dicembre attivo il numero 45588

Fino al 9 dicembre, attraverso il numero solidale 45588 sarà possibile aderire alla campagna “Operazione pane” e sostenere, così, quattordici mense francescane. Il progetto è promosso dall’Antoniano di Bologna. Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma, Palermo, e poi La Spezia, Verona, Catanzaro, Pavia, Monza, Voghera, Baccanello e Lonigo, queste le città coinvolte nell’iniziativa, per una copertura di ben 8 Regioni italiane. Si tratta di contesti in cui si a che fare prevalentemente con adulti che hanno perso il lavoro, italiani o stranieri che non riescono ad integrarsi nel tessuto delle nostre città, persone che non hanno una rete familiare di sostegno o che non sono conosciute dal servizio sociale territoriale. Per coinvolgere sempre più persone, quest’anno “Operazione pane” si affaccia per la prima volta nel mondo dei social. Su Instagram e Facebook infatti è stata lanciata una challenge, una sfida destinata a tutti gli utenti, intitolata “Suona la tavola per Antoniano”. Partecipare è semplice: l’invito è a realizzare un video in cui si utilizzano le posate per suonare piatti, bicchieri, pentole in maniera libera, poi si può nominare un amico per continuare il passaparola, e infine basta pubblicare il video sul proprio profilo menzionando la pagina “Antoniano onlus” e utilizzando l’hashtag ufficiale dell’iniziativa #Suonalatavola. Primo a lanciare la challenge, Peppe Vessicchio, direttore artistico delle iniziative musicali promosse da Antoniano. Lo scorso anno grazie al contributo di “Operazione pane” sono stati garantiti 180.000 dei circa 400.000 pasti che ogni anno le mense francescane mettono in tavola e sono state aiutate oltre 3.000 persone in percorsi di reinserimento lavorativo.

Per sostenere le mense di “Operazione Pane” si può donare con un sms dal valore di 2 euro da rete mobile oppure con una chiamata da rete fissa del valore di 5/10 euro. È possibile, inoltre, donare con carta di credito, bonifico sul portale di crowdfunding TIMsostiene o sul sito del progetto.