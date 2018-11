Violenza su donne: Conte, “martedì in Cdm il Codice rosso. Corsia preferenziale alle denunce, indagini più rapide”

“D’accordo con i ministri Bonafede e Bongiorno martedì approveremo in Consiglio dei ministri il ‘Codice rosso’ contro la violenza sulle donne”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet pubblicato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. “Offriremo una corsia preferenziale alle denunce, imporremo indagini più rapide”, spiega il premier: “Lo Stato è dalla parte delle donne. Vinciamo insieme #lapartitaditutti”.

