Violenza su donne: Casellati, “cresca la consapevolezza che questa mattanza deve finire”

“Oggi è la Giornata in cui le donne di tutto il mondo gridano il loro ‘Basta’ alla violenza. È un richiamo forte perché cresca la consapevolezza che questa mattanza deve finire”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un videomessaggio diffuso in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne nel quale presenta il rapporto “In difesa delle donne”, la prima guida pratica dell’Ufficio Valutazione impatto del Senato. “Le leggi da sole non possono bastare”, ammonisce la seconda carica dello Stato: “Occorre che ci sia un forte cambiamento culturale, degli uomini ma anche della società”. Il testo pubblicato “è un supporto straordinario di conoscenza di questo fenomeno, perché tutte le donne possano trovare ovunque un pronto soccorso rapido alle drammatiche emergenze che insidiano violentemente la loro vita”.