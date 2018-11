Università: Roma, domani alla Lumsa l’evento “Job for NextGen” per l’incontro di studenti e laureati con le aziende

Un’intera mattinata dedicata a lavoro, economia e tecnologia e a come nuovi approcci organizzativi e modelli di consumo stanno cambiando non solo il mondo delle imprese ma la società nel suo complesso. Sarà infatti questo il main focus di “Job for NextGen – Making future happen”, l’evento annuale promosso da Hrc Group e Università Lumsa che si terrà domani, martedì 27 novembre, nella sala Giubileo dell’Ateneo romano. A partire dalle 9.30, dopo i saluti del rettore Francesco Bonini e di Giordano Fatali, presidente e fondatore di Hrc Group, si confronteranno nella tavola rotonda “Generation Next: le nuove sfide per i giovani nel lavoro del futuro” rappresentanti di Just Eat, Mattel e Flixbus. Poi sarà la volta del confronto tra direttori del marketing, della comunicazione e del digitale, introdotti dall’intervento di Gennaro Iasevoli (docente di Economia e gestione delle imprese e prorettore alla Ricerca e all’internazionalizzazione della Lumsa) su “Digital Economy. Trust & reputation”: a dialogare saranno i rappresentanti di Airbnb Italia, Canon Italia e Sony Music Entertainment. Altri interventi saranno affidati a top manager e direttori delle risorse umane di Indeed, Baxter, Club Med, GVC Holdings, Nexi, Rai Pubblicità, Rds, Sap Italia, Unilever, Automobili Lamborghini. In contemporanea alla tavola rotonda, l’evento prevede la realizzazione di uno speciale career day dedicato al talent scouting di studenti e laureati con molte aziende che parteciperanno alla Job Square ospitata presso la Biblioteca e la Sala Teatrino del Complesso Giubileo dalle ore 10.30 alle 14.30; sarà un’occasione di incontro tra aziende e giovani, “per conoscersi e trovare nuovi talenti in prospettiva di orientamento e lavoro”.