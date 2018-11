Ucraina: approvata la legge marziale

Il Parlamento ucraino ha approvato il decreto del presidente, Petro Poroshenko, per introdurre la legge marziale per 30 giorni a partire da mercoledì. Il decreto è stato approvato con 276 voti a favore e 30 contrari. Il Parlamento ha anche stabilito che le elezioni presidenziali si terranno il 31 marzo 2019. La legge marziale è prevista in circostanze eccezionali (guerre, rivoluzioni, calamità) e prevede la sospensione della legge comune, con una compressione dei diritti delle persone e il controllo dell’amministrazione della giustizia affidato ai tribunali militari.