Russia-Ucraina: Stoltenberg (Nato), “pieno sostegno dell’integrità territoriale e sovranità dell’Ucraina”

Un incontro straordinario Nato e Commissione Ucraina si è svolta questo pomeriggio a Bruxelles per discutere della situazione attuale, dopo l’incidente di ieri sullo stretto di Kerch, fra Mar Nero e Mar d’Azov. La riunione “è stata richiesta dal presidente ucraino Petro Poroshenko”, ha riferito il segretario generale Jens Stoltenberg, incontrando nel tardo pomeriggio la stampa al quartier generale della Nato: “Tutti gli alleati hanno espresso pieno sostegno dell’integrità territoriale e sovranità dell’Ucraina”. “Non c’è giustificazione per l’uso della forza militare contro le navi ucraine”. La richiesta alla Russia è di “rilasciare immediatamente i marinai ucraini e le navi catturate ieri”. “L’incidente ci ricorda che c’è una guerra in corso da ormai più di quattro anni”, ancora Stoltenberg, che ha richiamato la Russia a “ritirare tutte le sue truppe dal territorio ucraino” e ricordato ancora una volta che “gli alleati non riconosceranno l’annessione illegale e illegittima della Crimea”, situazione che rappresenta una minaccia per la stabilità della regione. Mentre la Nato “continua a sostenere l’Ucraina e il suo popolo”, la Russia deve capire che le sanzioni economiche imposte “sono conseguenza delle sue azioni”. Stoltenberg ha comunicato che continuerà a restare in contatto con il governo ucraino. “C’è una escalation nella regione, la situazione è seria, ma dobbiamo evitare che la situazione esca dal controllo e diventi ancora più pericolosa” ha detto poi rispondendo alle domande dei giornalisti. “Sosteniamo il raggiungimento di una soluzione politica” a questa crisi dentro e attorno all’Ucraina. Stoltenberg ha riferito anche di aver parlato dell’introduzione della legge marziale con Poroshenko che lo ha assicurato del fatto che ciò “non impedirebbe il lavoro delle istituzioni democratiche e non creerebbe ostacoli in vista delle prossime elezioni presidenziali”.