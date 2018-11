Parlamento Ue: domani conferenza su “Le sfide del giornalismo europeo” con Tajani, Sassoli, Verna, Schroeder, Lorusso

(Bruxelles) “Le sfide del giornalismo europeo”: è il titolo di un dibattito che si terrà domani, martedì 27 novembre, nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles (ore 15-17), promosso dall’eurodeputata Isabella De Monte. All’iniziativa interverranno il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il vicepresidente David Sassoli, il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti italiani Carlo Verna, il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana Raffaele Lorusso, Renate Schroeder, direttore della Federazione europea della stampa, il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia Cristiano Degano e il presidente dell’Associazione della stampa del Friuli Venezia Giulia Carlo Muscatello. “L’evento sarà incentrato su due temi – spiega De Monte –: la libertà di stampa e la tutela della professione giornalistica, oggi messi a dura prova dalla crisi dell’editoria, dallo strapotere delle grandi piattaforme di notizie online, ma anche dall’atteggiamento ostile nei confronti dei giornalisti di alcuni partiti e movimenti politici. Affronteremo quindi sia il tema della libertà di stampa, nella convinzione che non vi possa essere democrazia senza il pieno diritto a un’informazione libera e di qualità per i cittadini, ma anche gli aspetti più concreti legati alla professione giornalistica e alla crisi dell’editoria, che colpisce in particolare la stampa tradizionale, assottigliando i corpi redazionali e riducendo in modo sempre più preoccupante le tutele e i compensi dei giornalisti non contrattualizzati”.