Mons. Bettazzi: gli auguri di Pax Christi per il 95° compleanno

Mons. Luigi Bettazzi, già vescovo ausiliare di Bologna e vescovo di Ivrea nonché presidente nazionale ed internazionale di Pax Christi, compie oggi 95 anni, essendo nato il 26 novembre 1923 a Treviso. Per la felice ricorrenza Pax Christi Italia gli ha fatto giungere “con fraterna gratitudine” un messaggio di auguri. “Buon 95° compleanno, carissimo don Luigi! Il Signore ti conceda di continuare ad essere per noi testimone autorevole del ‘Sacrosanctum Concilium’; maestro sorridente della ‘Dei Verbum’; profeta coraggioso di una Chiesa che sia ‘Lumen Gentium’; amico degli ultimi e grande uomo di pace che sempre ci dona ‘Gaudium et Spes’”.