Diocesi: Firenze, domani presentazione degli eventi per celebrare la beata Giulia della Rena di Certaldo

Verrà presentato domani, martedì 27 novembre, presso la sala capitolare del complesso di Santo Spirito a Firenze, il programma per l’anno straordinario di celebrazioni e iniziative in occasione del VII centenario della nascita di beata Giulia della Rena di Certaldo e del secondo centenario della sua beatificazione.

La beata, religiosa appartenente al Terz’ordine di sant’Agostino, è considerata co-patrona di Certaldo. A lei, a partire dalle prossime festività natalizie, sarà dedicato un anno di eventi ed iniziative – convegni, mostre, celebrazioni religiose straordinarie – che vedranno anche il coinvolgimento del convento degli Agostiniani di Firenze, punto di riferimento per Giulia della Rena. Alla presentazione, con inizio alle 11, interverranno: padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito, don Pierfrancesco Amati, proposto di Certaldo, e Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo.