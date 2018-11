Cultura: Fond. Ente Spettacolo, da domani a Milano la mostra “Belle speranze: il cinema italiano e i giovani”

È dedicata a “Belle speranze: il cinema italiano e i giovani (1948-2018)” la mostra multimediale che verrà inaugurata domani, martedì 27 novembre, nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. La cerimonia è in programma alle 14.30, presso l’aula Pio XI.

Realizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo insieme all’Ateneo, la mostra che sarà visitabile fino a giovedì 6 dicembre nel cortile d’onore Leone XIII (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.30) “intende restituire – si legge in una nota –, attraverso l’immaginario cinematografico, l’esperienza politica, sociale e religiosa dei ragazzi italiani lungo gli ultimi 70 anni di storia”.

Durante l’inaugurazione verranno mostrati i video-saggi di un gruppo di studenti della Cattolica di diverse età e percorsi di studio (dal primo anno della triennale al dottorato) che spaziano dagli anni Quaranta ai nostri giorni e che provano a rispondere a una domanda: in che modo i giovani narrati dai film rappresentano tratti caratteriali e tematiche che interpellano le generazioni di oggi? L’allestimento presentato in anteprima alla Cattolica è parte di una mostra più ampia, che verrà esposta a Roma, presso gli spazi della Pelanda, all’inizio del 2019.

All’inaugurazione di domani interverranno il prorettore della Cattolica, Antonella Sciarrone Alibrandi, il direttore di sede, Mario Gatti, il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, mons. Davide Milani, i curatori della mostra, Gianluca Arnone ed Emanuela Genovese, e Massimo Scaglioni, docente di Storia dei media alla Cattolica e coordinatore del lavoro di realizzazione dei video-saggi degli studenti.