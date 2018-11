Cambiamenti climatici: Onu, iniziativa #TakeYourSeat per coivolgere le persone in vista della Conferenza in Polonia dal 2 al 14 dicembre

(da New York) “#TakeYourSeat” è l’iniziativa lanciata dalle Nazioni Unite per coivolgere quante più persone possibili alla prossima Conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà in Polonia dal 2 al 14 dicembre. Attraverso una campagna social che utilizzerà l’hashtag #TakeYourSeat (“Si accomodi”) su Twitter tutti potranno inviare messaggi e suggerimenti che saranno consegnati, dal naturalista sir David Attenborough, ai leader presenti alla conferenza. “Questa è un’opportunità per le persone di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro nazionalità o dalle circostanze, di far parte di uno dei dibattiti più importanti di questo secolo: è un’azione necessaria per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi e incoraggio tutti a partecipare e prendere parte alla conferenza perché vi arrivino le voci del popolo”, ha affermato Attenborough. “People’s Seat”, chiama all’appello non solo gli attivisti ma i milioni di sostenitori del cambiamento climatico al fine di offrire contributi utili e partecipare seriamente alle decisioni degli Stati.

L’appello dell’Onu per la difesa del pianeta arriva dopo che il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (Ipcc) delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto che mostra quanto sia urgente e possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, mentre se nessuna azione verrà intrapresa si arriverà ad un riscaldamento di oltre 3 °C con conseguenze disastrose. L’iniziativa verrà collegata anche ad un piano d’azione per coinvolgere tutti i cittadini a livello globale, infatti attraverso l’account Facebook Messenger delle Nazioni Unite “ActNow” si suggeriranno azioni quotidiane, come ad esempio prendere i trasporti pubblici, mangiare meno carne, riciclare, per capire quali comportamenti si possono intraprendere personalmente nella lotta contro il cambiamento climatico.