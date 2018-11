Brexit: reazioni sui giornali inglesi. Indagine Niesr, “economia britannica in calo del 4% in 10 anni”

A rimbalzare in queste ore sulle testate online britanniche sono i risultati di una ricerca indipendente pubblicata oggi dal National Institute for Economic and Social Research (Niesr) secondo cui “l’economia britannica calerebbe del 4% dopo 10 anni con il piano Brexit della May”, riferisce il Guardian, che ha attivato il suo “live” per coprire “gli sviluppi politici del giorno”. Si attende infatti l’incontro della premier con i parlamentari nel pomeriggio: Theresa May dovrà riferire del summit di ieri a Bruxelles. In realtà la premier ha già notificato al Parlamento, con una dichiarazione scritta pubblicata stamane che “un accordo politico è stato raggiunto” inoltrandolo alla House of Commons perché lo esamini prima del voto in dicembre. L’incontro di oggi, spiega il Times, segnerà l’inizio di “una frenetica campagna di due settimane per salvare il suo accordo Brexit e la premiership”; May dirà “ai parlamentari di fare il proprio dovere e sostenerla, pena il rischio di ‘ritornare al via’”. Dopo di che la premier compirà “un tour nazionale per vendere il piano direttamente all’elettorato” e “inviterà il suo partito a mettere da parte le differenze e ascoltare le circoscrizioni che sono stufe del Brexit e vogliono andare avanti”. Si tratta di una “strategia ad alto rischio per invertire la rotta dell’opposizione a Westminster”, spiega il Times.