Acli colf: Giamaica Puntillo è la nuova segretaria nazionale

“Lavorare sui territori, promuovere sempre più iniziative a favore di chi svolge il lavoro di cura, far sì che la categoria venga riconosciuta e che emerga il lavoro nero e grigio che c’è in tutta Italia e soprattutto al Sud”. Queste le prime parole di Giamaica Puntillo, eletta nuova segretaria nazionale delle Acli colf nel corso della XIX Assemblea nazionale. Assistente sociale e attiva dal 2010 come volontaria nella sezione di Cosenza, la neo-segretaria negli anni ha messo a disposizione il suo tempo e le sue competenze a supporto delle lavoratrici. Ha collaborato a progetti di formazione, alla costituzione del banco alimentare e farmaceutico, nonché dell’ambulatorio gratuito per le donne che non hanno le possibilità economiche per fare prevenzione e cura della propria salute. Nel corso dell’Assemblea è stata inoltre votata all’unanimità la mozione con cui Acli colf diventa da oggi ufficialmente associazione professionale, per un impegno sempre più importante nella promozione e tutela del lavoro domestico e di cura.