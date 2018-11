Unione europea: Roma, il 30 novembre il convegno “La nostra Europa”

Un convegno su “La nostra Europa”. A organizzarlo, Acli, Azione Cattolica, Comunità Sant’Egidio, Confcooperative, Fondazione Ezio Tarantelli della Cisl, Fuci e Istituto Sturzo, il 30 novembre, a Roma, nel Palazzo della Cooperazione, in via Torino 146. Il convegno inizierà, alle 9,30, con gli interventi del presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, che parlerà di “Unione europea, unione di popoli, unione di destini”, e dell’economista ed ex ministro Enrico Giovannini, che affronterà il tema de “L’Europa della priorità lavoro/diritti sociali”. In programma, anche gli interventi del sociologo Stefano Allievi, del docente di politica internazionale Filippo Andreatta, del sociologo Mauro Magatti. Modera i lavori il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Saranno presenti, tra gli altri, la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, il presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Matteo Truffelli, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, e il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.