Papa Francesco: riceve il presidente dell’Iraq. “I cristiani possano tornare nelle proprie terre d’origine”

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Barham Salih, presidente della Repubblica d’Iraq, il quale ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Durante i cordiali colloqui, riferisce la sala stampa vaticana, “sono stati evocati i buoni rapporti tra la Santa Sede e l’Iraq e i positivi sviluppi della situazione politica, rilevando l’importanza degli sforzi congiunti, con il sostegno della comunità internazionale, ad affrontare le sfide del processo di riconciliazione per favorire l’unità nazionale. In tale contesto, è stata rilevata la presenza storica dei cristiani nel Paese, di cui sono parte integrante, il significativo contributo che essi apportano alla ricostruzione del tessuto sociale, nonché l’importanza che quanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie terre d’origine possano farvi ritorno, evidenziando la necessità di garantire loro sicurezza e un posto nel futuro dell’Iraq”. Infine, “ci si è soffermati sui diversi conflitti e le gravi crisi umanitarie che affliggono la Regione, sottolineando l’opportunità del dialogo fra le varie componenti etniche e religiose per ristabilire la fiducia e la convivenza pacifica”.