Papa Francesco: nomina nunzio apostolico in Pakistan mons. Christophe Zakhia El-Kassis

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Pakistan mons. Christophe Zakhia El-Kassis, consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Roselle, con dignità di arcivescovo. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana, riportando anche alcune note biografiche di mons. El-Kassis: è nato a Beirut (Libano) il 24 agosto 1968. È stato ordinato sacerdote il 21 maggio 1994 e incardinato nell’Arcieparchia di Beirut dei Maroniti. È laureato in Utroque Iure. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 19 giugno 2000, ha prestato la propria opera presso le Nunziature apostoliche in Indonesia, Sudan, Turchia e nella Sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Conosce le seguenti lingue: arabo, francese, italiano, inglese, indonesiano, spagnolo e tedesco.