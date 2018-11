Papa Francesco: all’arcivescovo di Bari, “la basilica di San Nicola ha favorito il movimento ecumenico”

“In questi anni, la Basilica nicolaiana, così singolarmente legata alla Santa Sede, ha saputo bene manifestare la sua specifica vocazione finalizzata a dare impulso al cammino di unità dei cristiani”. Lo scrive Papa Francesco nella lettera all’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, in occasione del 50° anniversario dell’elevazione della basilica di San ‪Nicola di Bari‬ a “Basilica Pontificia”. “Questo luogo di fede, di preghiera, di incontro e di dialogo ha favorito il movimento ecumenico. Ciò è stato facilitato dalla sincera devozione al Santo Vescovo di Myra dei fedeli d’Oriente e d’Occidente”. Il pensiero del Papa è rivolto “a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno cooperato all’attività liturgica, pastorale, culturale e soprattutto ecumenica”. Ricordando la sua visita in occasione dell’incontro di preghiera e di riflessione con i Capi delle Chiese del Medio Oriente, il pontefice incoraggia “quanti si adoperano, con diverse responsabilità, nella conduzione pastorale di questa storica e insigne basilica a proseguire il loro servizio con spirito di collaborazione e con rinnovato ardore apostolico, aiutando i pellegrini e la gente che la frequenta e guarda a essa con fiducia a riscoprirne l’importanza spirituale”. L’invito è quello a “favorire nei fedeli il percorso di una assidua ricerca di Dio, alimentata da intensa pietà e da insaziata nostalgia della contemplazione”. “La preghiera ha una straordinaria forza evangelizzante ed è necessaria per il raggiungimento della piena comunione tra i cristiani”.