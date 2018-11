Famiglia: card. Bassetti, “continuare a sostenerla tenendo fede al Patto per la natalità”

Di fronte al “pauroso calo delle nascite in Europa e in Italia”, il Patto per la natalità rappresenta “davvero la nostra forza” perché “la famiglia è l’eredità più preziosa che possiamo lasciare alle giovani generazioni del Paese”. Lo ha ribadito il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, sottolineando che il Forum delle associazioni familiari “continuerà a sostenere la famiglia, mantenendosi fuori dalle diatribe che a volte possono avvelenare la politica e a tenere fede a quel Patto per la natalità che abbiamo stabilito in dialogo con le istituzioni”. In un videomessaggio inviato all’Assemblea generale del Forum delle famiglie in corso a Roma a Palazzo Rospigliosi, il card. Bassetti ha esortato “a fare risplendere la bellezza della famiglia, coltivando l’alleanza con le varie forme di associazionismo”. Senza nascondere che “è difficile camminare insieme”, il presidente della Cei ha voluto esprimere il suo ringraziamento al Forum per “il prezioso contributo per la promozione e la custodia dell’istituto familiare”. “L’Italia – ha scandito – ha bisogno di voi, della vostra fantasia, della vostra creatività, di centinaia di migliaia di nuclei familiari che la fanno vivere”.